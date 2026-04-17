Venerdì 17 aprile
Le foto dal mondo, man mano che arrivano
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Ne sono appena state scoperte altre 128 intorno a Saturno, ma gli astronomi discutono da tempo su una definizione più stringente
Il "pasto più importante della giornata" è poi così importante? Sì, no, boh, forse, dicono le ricerche scientifiche
Un profilo Instagram australiano mostra i nomi più tristi e strani di strade, ponti, laghi e monti in giro per il mondo: esistono per esempio l'isola della delusione o la strada del ponte del suicidio