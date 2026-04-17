Il direttore dell’ICE Todd Lyons lascerà l’incarico alla fine di maggio

Todd Lyons, direttore ad interim dell’ICE dal 2025, si dimetterà a fine maggio. L’ICE è la contestata agenzia federale statunitense che si occupa del controllo dell’immigrazione, al centro di molte critiche per i metodi aggressivi, violenti e indiscriminati con cui conduce le proprie operazioni.

Lyons ha iniziato a lavorare per l’ICE come agente in Texas nel 2007, e negli ultimi mesi è stato sottoposto a crescenti pressioni da quando a gennaio nelle proteste contro l’agenzia a Minneapolis erano state uccise due persone, Renee Nicole Good e Alex Pretti. Non sono state comunicate le motivazioni delle sue dimissioni, né è stato detto chi prenderà il suo posto.

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