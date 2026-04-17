Il calciatore Manolo Portanova è stato condannato anche in appello a sei anni di carcere per violenza sessuale

Il calciatore della Reggiana Manolo Portanova è stato condannato in appello a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza: la stessa pena era stata decisa anche in primo grado.

I fatti denunciati dalla ragazza — all’epoca ventiduenne — erano accaduti a Siena nel maggio del 2021. Portanova aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato insieme a un altro imputato — suo zio — il quale ha ricevuto la stessa condanna. Il terzo imputato aveva scelto invece il rito ordinario. All’epoca dei fatti Portanova giocava nel Genoa in Serie A: dal 2023 gioca invece nella Reggiana, in Serie B. L’avvocato di Portanova ha fatto sapere che farà ricorso in Cassazione.

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