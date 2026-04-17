Il Fondo monetario internazionale ha ripreso le relazioni con il Venezuela

Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha fatto sapere di aver ripreso le relazioni con il Venezuela. Le relazioni erano sospese dal 2019, dalle contestate elezioni del 2018 in cui il dittatore Nicolás Maduro venne confermato presidente: l’FMI non riconobbe la legittimità di quelle elezioni e si schierò con l’opposizione.

Dopo la destituzione di Maduro, catturato dagli Stati Uniti, il paese è guidato dalla sua vice Delcy Rodríguez, con cui l’FMI ha iniziato a dialogare. La ripresa delle relazioni è molto importante per il Venezuela, che ora potrà cercare di ottenere prestiti per risollevare la sua economia in grave crisi da tempo.