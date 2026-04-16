È morto in un incidente stradale l’ex portiere della Juventus Alex Manninger

È morto a 48 anni l’ex portiere austriaco Alex Manninger, che aveva giocato per anni in Serie A. I principali siti e giornali austriaci, e anche quelli italiani, scrivono che è morto in un incidente stradale: la sua auto è stata travolta da un treno a un passaggio a livello senza barriere.

Cresciuto nel Salisburgo, Manninger si fece notare alla fine degli anni Novanta come secondo portiere dell’Arsenal, con cui giocò una quarantina di partite in quattro anni. Arrivò poi in Italia, prima alla Fiorentina, e poi anche al Bologna e al Siena. Tra il 2008 e il 2012 fu il secondo portiere della Juventus, con cui nella sua ultima stagione vinse lo Scudetto. Giocò anche 33 partite con la nazionale austriaca.