Mercoledì 15 aprile
Le foto dal mondo, man mano che arrivano
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Sono tempi globalizzati in cui ne sapete un sacco, o tempi in cui la geografia non la sa più nessuno? Un test per geografi competitivi
Un profilo Instagram australiano mostra i nomi più tristi e strani di strade, ponti, laghi e monti in giro per il mondo: esistono per esempio l'isola della delusione o la strada del ponte del suicidio
Molte persone lo fanno e per certe cose può essere un buon punto di partenza, meno per scegliere un volo al posto vostro