Alle semifinali di Champions League il Bayern Monaco giocherà contro il Paris Saint-Germain, e l’Arsenal contro l’Atlético Madrid

Mercoledì si sono decise le ultime due squadre per la semifinale della Champions League, il più importante torneo europeo di calcio maschile per club: sono il Bayern Monaco e l’Arsenal, che giocheranno rispettivamente contro il Paris Saint-Germain e l’Atlético Madrid, che si erano già classificate martedì.

Al ritorno dei quarti di finale il Bayern Monaco ha vinto 4 a 3 con il Real Madrid, in una partita spettacolare il cui esito si è deciso perlopiù negli ultimi minuti; aveva vinto anche all’andata, 2 a 1. L’Arsenal ha pareggiato 0-0 contro lo Sporting di Lisbona, ma si è qualificata lo stesso perché aveva vinto 1 a 0 all’andata. Le partite di andata delle semifinali si giocheranno martedì 28 aprile (Bayern Monaco-Paris Saint-Germain) e mercoledì 29 (Arsenal-Atlético Madrid).