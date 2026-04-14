In Turchia c’è stato un attacco armato in una scuola: 16 persone sono state ferite

Martedì a Siverek, nel sudest della Turchia, un ragazzo di 18 anni è entrato in una scuola e ha iniziato a sparare, ferendo 16 persone. Poco dopo si è ucciso con la stessa arma, dopo essere stato raggiunto dalla polizia, secondo quanto dichiarato dal governatore della provincia di Sanliurfa, Hasan Sildak.

Non ci sono per ora altre informazioni sull’identità dell’aggressore, si sa solo che era un ex studente. Non sono nemmeno ancora chiari i motivi dell’attacco. Sildak ha detto che il 18enne ha iniziato a sparare indiscriminatamente già nel cortile della scuola, per poi spostarsi all’interno dell’edificio. Tra le persone ferite ci sono 10 studenti, quattro insegnanti, un membro del personale della mensa e uno della polizia.