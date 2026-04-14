Romuald Wadagni ha vinto le elezioni presidenziali in Benin

Le elezioni presidenziali in Benin, paese africano che si trova nel golfo di Guinea, nella parte occidentale del continente, sono state vinte da Romuald Wadagni, ministro delle Finanze uscente. Wadagni ha ottenuto oltre il 94 per cento dei voti, e l’affluenza è stata del 59 per cento: il risultato eccezionale era ampiamente previsto, anche perché il principale partito dell’opposizione era stato escluso dalla Corte costituzionale, per via di irregolarità formali.

Wadagni ha 49 anni e prenderà il posto di Patrice Talon, in carica dal 2016, accusato di aver represso il dissenso e di avere ridotto le libertà civili in questi anni. Talon ha governato per due mandati, e non ha potuto ricandidarsi a un terzo. Le elezioni si sono svolte quattro mesi dopo un tentativo di colpo di stato, messo in atto da un gruppo di militari, durato solo poche ore.