Paris Saint-Germain e Atlético Madrid sono le prime due qualificate per le semifinali di Champions League

Paris Saint-Germain e Atlético Madrid sono le prime due squadre qualificate per le semifinali di Champions League, il più importante torneo europeo di calcio maschile per club. Nel ritorno dei quarti di finale l’Atlético Madrid ha perso 1 a 2 contro il Barcellona, ma si è qualificato lo stesso grazie alla vittoria per 2 a 0 all’andata; il Paris Saint-Germain ha invece vinto 2 a 0 in casa del Liverpool, lo stesso risultato che aveva ottenuto anche all’andata.

L’Atlético Madrid giocherà in semifinale contro la vincente tra Arsenal e Sporting Lisbona (all’andata era finita 1 a 0 per l’Arsenal in casa dello Sporting), mentre il Paris Saint-Germain contro la vincente di Bayern Monaco-Real Madrid (all’andata il Bayern Monaco aveva vinto 2 a 1 fuori casa). Entrambe le partite si giocheranno mercoledì sera.