Stefano Cantino sarà co-amministratore delegato di Dolce&Gabbana

Lunedì mattina è stato comunicato il nome del nuovo amministratore delegato di Dolce&Gabbana: è Stefano Cantino, che fino all’anno scorso era amministratore delegato di Gucci e ancora prima aveva lavorato nella comunicazione e nel marketing di Prada e Louis Vuitton.

Cantino sarà co-amministratore della società insieme ad Alfonso Dolce, fratello di Domenico Dolce, uno dei due fondatori del marchio, e da poco anche presidente di Dolce&Gabbana, dopo aver rilevato il posto di Stefano Gabbana, l’altro fondatore, che si è dimesso.

Questi cambiamenti interni all’azienda stanno avvenendo in un momento di grande difficoltà per il marchio, che secondo Bloomberg starebbe negoziando la gestione di 450 milioni di euro di debiti: la crisi si sarebbe aggravata con le incertezze economiche dovute all’inizio della guerra in Medio Oriente.