Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce&Gabbana

Stefano Gabbana si è dimesso da presidente dell’azienda di moda Dolce&Gabbana, da lui fondata insieme a Domenico Dolce nel 1985: l’incarico è stato rilevato da Alfonso Dolce, fratello di Domenico e amministratore delegato dell’azienda.

Gabbana si era dimesso a dicembre e Alfonso Dolce aveva rilevato il suo incarico a gennaio, ma la notizia è stata data solo ora dalla testata di giornalismo finanziario Bloomberg.

Le dimissioni di Gabbana come presidente vanno contestualizzate in un momento di difficoltà economica per il marchio, che sempre secondo Bloomberg starebbe negoziando la gestione di 450 milioni di euro di debiti: la crisi si sarebbe aggravata con le incertezze economiche dovute all’inizio della guerra in Medio Oriente.