Il golfista nordirlandese Rory McIlroy ha vinto per la seconda volta consecutiva il Masters di Augusta, il primo dei quattro Major, cioè i tornei di golf più importanti e complicati. Era da 24 anni che nessuno lo vinceva due volte di fila: l’ultimo a farlo era stato Tiger Woods, uno dei più forti golfisti di sempre. Il Masters è l’unico Major che non cambia mai sede e si gioca sempre in un curatissimo campo della Georgia, negli Stati Uniti.

McIlroy ha 36 anni ed è considerato uno dei migliori golfisti della sua generazione, se non di sempre. In carriera aveva vinto numerosi tornei in Europa e negli Stati Uniti e l’anno scorso – con la sua prima vittoria al Masters – era diventato il primo golfista europeo e il sesto di sempre a completare il Career Grand Slam, cioè a vincere tutti i quattro Major del golf: aveva già vinto lo U.S. Open nel 2011, il PGA Championship nel 2012 e nel 2014 e l’Open Championship nel 2014.

Negli anni il rapporto difficile tra McIlroy e il Masters era diventato celebre: nel 2011 subì una sconfitta piuttosto clamorosa, nel 2022 arrivò secondo, e nel frattempo commise molti errori. Pure l’anno scorso vinse il torneo solo ai playoff (una sorta di spareggio) contro l’inglese Justin Rose, dopo aver mandato una pallina in acqua e aver perso il vantaggio accumulato nei giorni precedenti.

Anche quest’anno McIlroy era partito alla grande e ha poi rischiato un’eclatante sconfitta. Come gran parte dei tornei di golf, il Masters dura quattro giorni. Al secondo McIlroy era primo, con un eccezionale vantaggio di sei colpi. Alla fine del terzo giorno questo vantaggio si era già esaurito e la giornata finale era iniziata pure peggio per McIlroy, con un colpo finito nel bosco che ha complicato parecchio le cose. Alla fine ha vinto con un solo colpo di vantaggio sullo statunitense Scottie Scheffler, il golfista più forte degli ultimi anni, che invece aveva fatto un eccezionale – ma alla fine non sufficiente – recupero.

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