In Puglia due persone sono morte in incidenti causati dal vento forte

Lunedì in Puglia due persone sono morte in incidenti provocati dalle forti raffiche di vento che stanno colpendo la regione in queste ore. A Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, un albero è crollato a causa del vento colpendo e uccidendo una ragazza di 12 anni che stava attraversando la strada, di ritorno da scuola. A Taranto un uomo di 38 anni che stava lavorando su una gru agli impianti di illuminazione è morto colpito da un palo della luce, che sarebbe caduto sempre per il vento.

Per la morte della 12enne la procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. C’è stato anche un terzo grave incidente dovuto al maltempo: a Margherita di Savoia, sempre in provincia di Barletta-Andria-Trani, un uomo di circa 60 anni è rimasto ferito mentre stava lavorando in un’azienda agricola. Secondo quanto ricostruito finora sarebbe stato colpito da alcuni cassoni molto pesanti, caduti a causa del vento.