Wout Van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix, Tadej Pogacar è arrivato secondo

Il ciclista belga Wout Van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix, una delle cosiddette “classiche monumento”, le corse di un giorno più antiche e importanti. Van Aert è molto forte nelle volate, caratteristica che in teoria è utile nelle corse di un giorno, ma non aveva mai vinto la Parigi-Roubaix, così come non l’ha mai vinta Tadej Pogacar, il ciclista sloveno più forte al mondo: Van Aert lo ha superato negli ultimi 300 metri prima del traguardo.

La Parigi-Roubaix è rimasta l’unica corsa tra le “monumento” che ancora Pogacar non ha vinto. L’aveva provata un’altra volta sola, l’anno scorso, arrivando secondo anche in quel caso. È una corsa ostica per lui, che teoricamente è uno scalatore, un tipo di corridore forte in salita: qui di salite non ce ne sono e la principale difficoltà – il pavé – richiede in genere corridori ben più muscolosi. A marzo aveva vinto la sua prima Milano-Sanremo. Per quanto riguarda le altre tre “monumento”: ha vinto due volte il Giro delle Fiandre, tre volte la Liegi-Bastogne-Liegi e cinque volte il Giro di Lombardia.