Le prime pagine di oggi aprono quasi tutte sui negoziati sulla guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, in Pakistan: sono falliti nella notte, e non c’è un accordo, ma dato che i giornali sono andati in stampa ieri sera i titoli stanno più indietro, sul «braccio di ferro», sulle trattative «a oltranza» e sullo «spiraglio» per un’intesa. La Stampa ha scelto di non mettere proprio in prima pagina i negoziati, dedicando invece l’apertura alle elezioni in Ungheria, che si tengono oggi. Alcuni giornali danno spazio anche alla grazia del presidente della Repubblica ricevuta da Nicole Minetti, ex consigliera regionale lombarda assai presente nel dibattito pubblico negli anni Dieci per il “caso Ruby” e per il suo stretto rapporto con Silvio Berlusconi.