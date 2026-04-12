A Modena tre persone sono morte in un incidente tra una macchina e un autocarro, e due sono gravemente ferite

A Modena tre persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite in un incidente tra una macchina e un autocarro. L’incidente è avvenuto intorno alle 6 di domenica mattina sulla via Emilia Ovest, all’ingresso della città. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. I due mezzi, un autocarro che trasportava latte e una Opel Corsa, si sono scontrati frontalmente e sono finiti entrambi nella scarpata della strada.

I vigili del fuoco hanno estratto le quattro persone dall’auto, tre dei quali erano già morti. Il quarto è stato portato all’ospedale in condizioni gravi, insieme all’autista dell’autocarro, anche lui ferito in modo grave.