Domenica 12 aprile
Le foto dal mondo, scelte dal Post
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Un profilo Instagram australiano mostra i nomi più tristi e strani di strade, ponti, laghi e monti in giro per il mondo: esistono per esempio l'isola della delusione o la strada del ponte del suicidio
Anche a causa della sensibilizzazione degli ultimi anni le più diffuse sono più numerose che mai, con effetti negativi sulla biodiversità
È un approccio sempre più diffuso anche in contesti di psicoterapia, ma che non può valere per tutto