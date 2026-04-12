Almeno trenta persone sono morte nella calca all’ingresso di un monumento storico di Haiti

Sabato decine di persone sono morte nella calca che si è formata all’ingresso di uno dei più noti e rappresentativi monumenti di Haiti, Citadelle Laferrière. Le autorità haitiane hanno detto che le persone morte sono almeno trenta, ma che nelle prossime ore il conteggio aumenterà. Sabato si celebrava l’anniversario di quando Citadelle Laferrière fu dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, e c’erano tantissimi visitatori. Secondo una prima ricostruzione, la calca si sarebbe creata dopo che ha iniziato a piovere, con molte persone che cercavano di entrare mentre altre uscivano.

Citadelle Laferrière è una fortezza che venne costruita da Henri Christophe all’inizio dell’Ottocento, poco dopo che Haiti ottenne l’indipendenza dalla Francia. Christophe fu leader della rivoluzione haitiana e poi sovrano della monarchia che si costituì dopo, e quindi Citadelle Laferrière è un po’ un simbolo nazionale e di resistenza: è rappresentata sulle banconote e sui francobolli.