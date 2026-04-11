In Serie A il Milan ha perso 3-0 in casa contro l’Udinese

La squadra maschile di calcio del Milan, terza in classifica in Serie A, ha perso a sorpresa in casa contro l’Udinese con il punteggio netto di 0-3. È la seconda sconfitta consecutiva per il Milan, dopo quella per 1-0 contro il Napoli della scorsa settimana, e la quarta nelle ultime sette partite (le altre erano state contro Parma e Lazio). Prima di queste due sconfitte il Milan era ancora in corsa per lo Scudetto, a 6 punti di distanza dall’Inter.

Ora il Milan è terzo a 63 punti, dietro al Napoli che ne ha 65 e all’Inter che ne ha 72 (ma entrambe hanno giocato una partita in meno del Milan). Con questo risultato l’Udinese sale al decimo posto della classifica con 43 punti, in attesa delle altre partite di questa giornata di Serie A, la 32esima. Contro il Milan l’Udinese ha segnato due gol nel primo tempo e uno nel secondo: nell’ordine, un autogol del difensore del Milan Davide Bartesaghi, un colpo di testa del centrocampista olandese Jurgen Ekkelenkamp e un tiro rasoterra del centrocampista Arthur Atta dopo un bel contropiede. Il Milan ha gestito la partita e messo insieme molti tiri, ma soprattutto ha commesso molti errori; l’Udinese invece ha giocato in contropiede, ma è riuscito a creare tante occasioni per fare gol.