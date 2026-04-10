È stato riaperto il tratto di linea ferroviaria tra Pescara e Foggia chiuso per la frana di Petacciato 

Venerdì, come era previsto, è stato riaperto il tratto della linea ferroviaria tra Pescara e Foggia che era stato chiuso dopo la frana di Petacciato: è quello che va da Termoli a Montenero di Bisaccia ed è stato riaperto alle 6 di venerdì mattina. Era bloccato da martedì, quando nel giro di poche ore le forti piogge che duravano da alcuni giorni avevano risvegliato la frana cosiddetta “storica” di Petacciato, un comune lungo la costa adriatica in provincia di Campobasso. La frana aveva provocato anche la chiusura di un tratto dell’autostrada A14, riaperto giovedì grazie all’installazione di una corsia di emergenza.

A causa della frana i binari della linea ferroviaria lungo la costa adriatica si erano disallineati di circa 10 centimetri. Trenitalia ha fatto sapere che la circolazione dei treni ha ripreso gradualmente e che saranno comunque possibili ritardi, modifiche delle corse o cancellazioni sia nei treni Alta Velocità che in quelli Intercity e regionali.

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