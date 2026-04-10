Celebripost

Questa settimana a Los Angeles c’è stata la prima della serie tv Euphoria, di cui è infine uscita la terza stagione: sul red carpet sono stati fotografati, tra gli altri, i protagonisti Sydney Sweeney, Zendaya, Jacob Elordi, Maude Apatow e Hunter Schafer. A New York si sono visti Keanu Reeves e Cameron Diaz alla prima del film Outcome, mentre Frankie Muniz era a quella di Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, una miniserie che riprende la famosa sitcom degli anni 2000 Malcolm: al tempo Muniz interpretava il giovane protagonista, Malcolm appunto, e adesso lo reinterpreta in versione adulta. Poi Meryl Streep e Anne Hathaway alla tappa in Corea del Sud del tour promozionale del film Il diavolo veste Prada 2; Noah Wyle con famiglia alla cerimonia per la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, e infine l’equipaggio di Artemis II in una foto di gruppo nella capsula spaziale Orion, mentre fa ritorno sulla Terra.