Per oggi è stato indetto uno sciopero nazionale di quattro ore del settore aereo

Per oggi, venerdì 10 aprile, è stato indetto uno sciopero nazionale del settore aereo che durerà quattro ore, dalle 13 alle 17. La mobilitazione era stata indetta giorni fa dai principali sindacati del settore, tra cui Uiltrasporti, FAST-Confsal e Astra, e coinvolgerà sia il personale dell’Enav, cioè la società che gestisce il traffico aereo italiano, sia quello di Techno Sky, che invece si occupa dei sistemi per la gestione dei voli.

I sindacati chiedono maggiori tutele contrattuali rispetto ai carichi di lavoro, ai cambiamenti organizzativi e all’aumento dei costi legato anche alla guerra in corso in Medio Oriente. Nella fascia oraria in questione potranno esserci ritardi, cancellazioni e disagi in particolare negli aeroporti di Roma, Milano e Napoli.