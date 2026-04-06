Per venerdì 10 aprile è stato indetto uno sciopero nazionale di quattro ore del settore aereo

Per venerdì 10 aprile è in programma uno sciopero nazionale del settore aereo che durerà quattro ore, dalle 13 alle 17. La mobilitazione è stata indetta dai principali sindacati del settore, tra cui Uiltrasporti, FAST-Confsal e Astra, e coinvolgerà sia il personale dell’Enav, cioè la società che gestisce il traffico aereo italiano, sia quello di Techno Sky, che invece si occupa dei sistemi per la gestione dei voli. I sindacati chiedono maggiori tutele contrattuali rispetto ai carichi di lavoro, ai cambiamenti organizzativi e all’aumento dei costi legato anche alla guerra in corso in Medio Oriente. Nella fascia oraria in questione potranno esserci ritardi, cancellazioni e disagi in particolare negli aeroporti di Roma, Milano e Napoli.

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