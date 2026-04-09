Su tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata al cessate il fuoco nella guerra in Medio Oriente annunciato nella notte fra martedì e mercoledì e già messo in dubbio per la prosecuzione delle azioni militari israeliane in Libano, che l’Iran vorrebbe includere nell’accordo mentre secondo Israele non ci rientrerebbero; su molte prime pagine si parla poi anche dei colpi di avvertimento sparati dall’esercito israeliano verso un convoglio italiano della missione UNIFIL delle Nazioni Unite, e delle proteste del governo italiano.