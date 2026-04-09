È stata presentata la lista dei film in concorso al festival di Cannes: non ci sono film italiani

Giovedì è stata presentata la lista dei film che parteciperanno alla 79esima edizione del festival di Cannes, il festival cinematografico più importante d’Europa, che si terrà dal 12 al 23 maggio. Tra i registi che si contenderanno la Palma d’Oro, il premio più importante, ci sono lo spagnolo Pedro Almodovar e il giapponese Hirokazu Kore’eda, che aveva già ottenuto questo riconoscimento nel 2018 per Un affare di famiglia.

Il film di apertura del festival sarà La Vénus électrique di Pierre Salvadori. Verrà presentato fuori concorso, così come Her Private Hell, il nuovo film del regista danese Nicolas Winding Refn. Nella sezione Première sarà proiettato Propeller One-Way Night Coach, debutto alla regia di John Travolta.

In questa edizione la giuria che assegnerà i premi più importanti, compresa la Palma d’oro, sarà presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook. Non ci saranno film italiani, né in concorso né nelle sezioni speciali come Un certain regard, dedicata al cinema sperimanetale. Il regista Peter Jackson e l’attrice Barbra Streisand riceveranno la Palma d’Oro alla carriera.

Qui la lista dei film in concorso a Cannes:

Minotaur di Andrey Zvyagintsev

El Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen

The Man I Love di Ira Sachs

Fatherland di Pawel Pawlikowski

Moulin di Laszlo Nemes

Histoire de la nuit di Lea Mysius

Fjord di Cristian Mungiu

Notre Salut di Emmanuel Marre

Gentle Monster di Marie Kreutzer

Nagi Notes di Koji Fukada

Hope di Na Hong-jin

Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda

Garance di Jeanne Herry

The Unknown di Arthur Harari

All of a Sudden di Ryusuke Hamaguchi

The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach

Coward di Lukas Dhont

La bola negra di Javier Ambrossi e Javier Calvo

A Woman’s Life di Charline Bourgeois-Taquet

Parallel Tales di Asghar Farhadi

Amarga Navidad di Pedro Almodóvar

Saranno invece presentati fuori concorso:

La Vénus électrique di Pierre Salvadori

Diamond di Andy Garcia

Her Private Hell di Nicolas Winding Refn

L’Abandon di Vincent Garenq

Karma di Guillaume Canet

L’Objet du Delit di Agnes Jaoui

L’Âge de fer di Antonin Baudry