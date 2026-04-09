È stata presentata la lista dei film in concorso al festival di Cannes: non ci sono film italiani
Giovedì è stata presentata la lista dei film che parteciperanno alla 79esima edizione del festival di Cannes, il festival cinematografico più importante d’Europa, che si terrà dal 12 al 23 maggio. Tra i registi che si contenderanno la Palma d’Oro, il premio più importante, ci sono lo spagnolo Pedro Almodovar e il giapponese Hirokazu Kore’eda, che aveva già ottenuto questo riconoscimento nel 2018 per Un affare di famiglia.
Il film di apertura del festival sarà La Vénus électrique di Pierre Salvadori. Verrà presentato fuori concorso, così come Her Private Hell, il nuovo film del regista danese Nicolas Winding Refn. Nella sezione Première sarà proiettato Propeller One-Way Night Coach, debutto alla regia di John Travolta.
In questa edizione la giuria che assegnerà i premi più importanti, compresa la Palma d’oro, sarà presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook. Non ci saranno film italiani, né in concorso né nelle sezioni speciali come Un certain regard, dedicata al cinema sperimanetale. Il regista Peter Jackson e l’attrice Barbra Streisand riceveranno la Palma d’Oro alla carriera.
Qui la lista dei film in concorso a Cannes:
Minotaur di Andrey Zvyagintsev
El Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen
The Man I Love di Ira Sachs
Fatherland di Pawel Pawlikowski
Moulin di Laszlo Nemes
Histoire de la nuit di Lea Mysius
Fjord di Cristian Mungiu
Notre Salut di Emmanuel Marre
Gentle Monster di Marie Kreutzer
Nagi Notes di Koji Fukada
Hope di Na Hong-jin
Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda
Garance di Jeanne Herry
The Unknown di Arthur Harari
All of a Sudden di Ryusuke Hamaguchi
The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach
Coward di Lukas Dhont
La bola negra di Javier Ambrossi e Javier Calvo
A Woman’s Life di Charline Bourgeois-Taquet
Parallel Tales di Asghar Farhadi
Amarga Navidad di Pedro Almodóvar
Saranno invece presentati fuori concorso:
La Vénus électrique di Pierre Salvadori
Diamond di Andy Garcia
Her Private Hell di Nicolas Winding Refn
L’Abandon di Vincent Garenq
Karma di Guillaume Canet
L’Objet du Delit di Agnes Jaoui
L’Âge de fer di Antonin Baudry