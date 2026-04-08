Oggi tutte le scuole della provincia di Campobasso saranno chiuse per via della frana a Petacciato

Il prefetto di Campobasso ha disposto la chiusura di tutte le scuole della provincia per la giornata di mercoledì 8 aprile, a causa della frana che c’è stata nel territorio di Petacciato, comune lungo la costa adriatica.

La frana sta causando grossi problemi nella regione e non solo: ha causato l’interruzione del traffico su alcuni tratti dell’autostrada A14, che collega Bologna e Taranto, e la sospensione di molti treni sulla linea ferroviaria Pescara-Bari, tra le città di Termoli e di Montenero di Bisaccia.

La frana di Petacciato è una frana storica molto estesa. Nel corso dei decenni si è riattivata più volte, spesso in seguito agli accumuli d’acqua dovuti a forti piogge, come quelle che sono cadute in Molise e nelle regioni limitrofe nell’ultima settimana. Il fronte della frana è lungo 4 chilometri e la linea ferroviaria lo attraversa. Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, ha detto che per ripristinare completamente la viabilità sull’autostrada e sulla linea ferroviaria potrebbe volerci «qualche settimana se non addirittura qualche mese».