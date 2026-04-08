Tutti i giornali di oggi titolano in apertura sullo scambio di minacce di ieri fra Stati Uniti e Iran in attesa della scadenza la notte scorsa dell’ultimatum all’Iran del presidente degli Stati Uniti Trump, superato poi, dopo che i giornali erano andati in stampa, con l’annuncio di un cessate il fuoco di due settimane, raggiunto con la mediazione del Pakistan. Il Fatto e il Tempo titolano invece sulla diffusione da parte della trasmissione televisiva Report di una fotografia della presidente del Consiglio Meloni con un uomo accusato di far parte della criminalità organizzata.