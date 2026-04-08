Il miliardario Bill Ackman ha fatto un’offerta da 65 miliardi di dollari per comprare Universal Music

Il miliardario statunitense Bill Ackman ha fatto un’offerta da 65 miliardi di dollari per acquisire Universal Music Group, o UMG, l’etichetta discografica che rappresenta alcuni dei più noti cantanti a livello mondiale, tra cui Taylor Swift, Kendrick Lamar e Bad Bunny. L’accordo propone la fusione tra UMG e la società di investimento di Ackman, Pershing Square Capital Management, che ha già il 4,5 per cento delle azioni di UMG.

Universal Music è ora quotata alla borsa di Amsterdam, nei Paesi Bassi, e l’accordo prevede che la quotazione sia trasferita alla borsa di New York, che secondo Ackman dà più opportunità di fare aumentare il valore dell’azienda.