Almeno una persona è stata uccisa in uno scontro armato con la polizia fuori dal consolato israeliano a Istanbul, in Turchia

Martedì mattina tre uomini armati hanno cominciato a sparare fuori dal consolato israeliano a Istanbul, nel quartiere di Besiktas, nel nord della città più grande della Turchia. Al momento ci sono pochissime informazioni, ma secondo quanto riferito dal governatore di Istanbul, Davut Gül, una persona sospettata di aver sparato è stata uccisa in uno scontro a fuoco con la polizia (inizialmente la tv turca NTV aveva parlato di due aggressori uccisi). Le altre due sono state ferite e fermate dalla polizia. Sul posto sono intervenute le forze speciali. Sono stati feriti anche due agenti.

Secondo le prime ricostruzioni i presunti aggressori si erano presentati davanti all’edificio con abiti mimetici e armati di fucili e lo scontro a fuoco è durato circa dieci minuti. Per ora non è nemmeno chiaro se il consolato fosse il loro obiettivo. Gül ha detto che l’edificio era chiuso da circa due anni e mezzo, e benché sia sempre pattugliato dalla polizia non risulta che al suo interno ci fosse personale diplomatico. Il ministro della Giustizia turco, Akın Gürlek, ha annunciato l’avvio di un’indagine e il ministro dell’Interno Mustafa Çiftçi ha dichiarato che l’identità dei terroristi è stata accertata, che uno di loro «ha legami con un’organizzazione che strumentalizza la religione» e che un altro «ha precedenti penali legati al traffico di droga».