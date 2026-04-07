Il rapper statunitense Offset è stato ferito a colpi d’arma da fuoco fuori da un casinò in Florida

Il rapper statunitense Offset, ex componente del famoso trio rap dei Migos, è stato ferito a colpi d’arma da fuoco fuori da un casinò di Hollywood, in Florida. Il vero nome di Offset, che ha 34 anni, è Kiari Kendrell Cephus: non è ancora chiaro che tipo di ferite abbia subìto, ma risulta che dopo il ricovero in ospedale le sue condizioni siano stabili. Non sono chiare nemmeno le modalità della sparatoria, che oltre a lui ha coinvolto almeno altre due persone. Entrambe sono state fermate dalla polizia.

Nel novembre del 2022 Takeoff, un altro membro dei Migos, era stato ucciso in una sparatoria a Houston, in Texas.

I Migos sono stati un gruppo hip hop molto famoso. Si erano formati nel 2008 a Lawrenceville, in Georgia, e avevano cominciato ad avere successo nel 2016 grazie a canzoni come “Bad and Boujee”, “Stir Fry”, “Walk It Talk It” (con il rapper canadese Drake) e “MotorSport” (incisa con le cantanti Cardi B e Nicki Minaj). Nel tempo hanno pubblicato quattro dischi e sono anche apparsi nella serie tv Atlanta, creata e interpretata dall’attore e cantante Donald Glover, conosciuto anche come Childish Gambino, che durante la serata dei Golden Globe Awards nel 2017 li aveva definiti «i Beatles di questa generazione».

Offset è stato sposato con la rapper Cardi B: prima di divorziare, nel 2024, avevano avuto avuto tre figli.