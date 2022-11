Il rapper americano Takeoff è stato ucciso in una sparatoria a Houston, in Texas

Il rapper americano Takeoff, membro del trio dei Migos, è stato ucciso in una sparatoria a Houston, in Texas. Takeoff, il cui vero nome era Kirshnik Khari Ball, si trovava in una sala da bowling dove stava trascorrendo la serata con il rapper Quavo, suo zio e compagno di band assieme a Offset, suo cugino. La notizia della sua morte è stata confermata da un rappresentante della band ad Associated Press. Aveva 28 anni.

La polizia di Houston ha fatto sapere di essere intervenuta poco dopo le 2.30 di martedì mattina in seguito alla segnalazione di alcuni colpi di arma da fuoco. Al momento non si sa chi abbia sparato e secondo le prime informazioni nessuna persona è stata arrestata. Nella sparatoria sono state ferite altre due persone che sono state portate in ospedale. Sembra che Quavo invece non sia rimasto ferito.

I Migos sono un gruppo hip hop molto famoso: si sono formati nel 2008 a Lawrenceville, in Georgia, e hanno cominciato ad avere successo a livello nazionale nel 2016 grazie a canzoni come “Bad and Boujee”, “Stir Fry”, “Walk It Talk It” (con il rapper canadese Drake) e “Motorsport” (incisa con le cantanti Cardi B e Nicki Minaj). Hanno pubblicato quattro dischi e sono anche apparsi nella serie tv Atlanta, creata e interpretata dall’attore e cantante Donald Glover, conosciuto anche come Childish Gambino, che durante la serata dei Golden Globe Awards nel 2017 li aveva definiti «i Beatles di questa generazione». Offset, che è sposato con Cardi B, aveva pubblicato un album solista nel 2019. Takeoff e Quavo invece hanno pubblicato poche settimane fa un loro disco, Only Built for Infinity Links.