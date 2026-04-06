Cinque persone sono state salvate dopo essere cadute nel lago di Braies mentre camminavano sul ghiaccio che lo ricopriva

Domenica pomeriggio cinque persone sono cadute nel lago di Braies, in Alto Adige, mentre camminavano sulla superficie ghiacciata che si è rotta all’improvviso a causa del disgelo. Tre di loro sono state portate in ospedale per accertamenti.

I primi a cadere in acqua, intorno alle 15, sono stati due ragazzi che stavano camminando nella parte settentrionale del lago. Alcuni parenti si sono precipitati a soccorrerli, ma sono caduti in acqua a loro volta. Sul posto sono arrivati il soccorso alpino dell’Alta Pusteria, il personale sanitario della Croce Bianca e i carabinieri. Nel frattempo, altri parenti e alcuni passanti erano già riusciti a portare le cinque persone fuori dall’acqua. Dopo una prima assistenza sul posto, tre delle persone finite in acqua sono state trasportate all’ospedale di San Candido per ulteriori controlli. Non sono in pericolo di vita.

Lunedì i vigili del fuoco hanno diffuso un comunicato invitando a non camminare sul lago ghiacciato. Le condizioni meteorologiche di questo periodo — con temperature in risalita e forte irradiazione solare — rendono il disgelo rapido e imprevedibile, riducendo la capacità portante del ghiaccio.