La Russia dice che 41 minatori sono rimasti intrappolati in una miniera a Luhansk dopo un attacco ucraino

L’agenzia di stampa russa Interfax ha scritto che 41 minatori sono rimasti intrappolati nella miniera chiamata Belorechenskaya che si trova a Luhansk, una delle regioni contese del Donbas. La regione di Luhansk forma insieme a quella di Donetsk il Donbas, un’ampia porzione di territorio ucraino che i russi rivendicano e hanno in parte già conquistato.

Leonid Pasechnik, leader dell’autoproclamata repubblica secessionista di Luhansk, ha detto che durante la notte l’esercito ucraino ha colpito una centralina elettrica: sarebbe stata così tolta la corrente agli impianti della miniera mentre i lavoratori si trovavano sottoterra.

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