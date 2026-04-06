Almeno cinque persone sono morte a causa delle alluvioni in corso nel Daghestan, nel sudovest della Federazione russa

Almeno cinque persone sono morte a causa delle alluvioni in corso nel Daghestan, la piccola repubblica sul Caucaso che si trova nel sudovest della Federazione russa e affaccia sulla sponda occidentale del mar Caspio. Le piogge abbondanti che vanno avanti da oltre una settimana hanno danneggiato edifici, interrotto l’erogazione dell’elettricità in centinaia di città e paesi, e provocato il crollo di una palazzina residenziale nel capoluogo Machačkala.

Il ministero della Salute locale ha fatto sapere che una donna è morta a causa di una frana che ha fatto crollare una casa a Kirki, nel sud del territorio, mentre il ministero russo per la Gestione delle emergenze ha detto che due persone sono morte dopo che le auto su cui viaggiavano erano state travolte dalla piena di un fiume. Oltre 4mila persone invece sono state evacuate per lo straripamento di una diga sempre nel sud, ha aggiunto il ministero. Ci sono state alluvioni che hanno danneggiato edifici, ponti e mezzi anche in Cecenia, che si trova a ovest del Daghestan.

– Leggi anche: Che posto è il Daghestan