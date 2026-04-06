Associated Press ha annunciato un piano di licenziamenti per ridurre la propria dipendenza dal giornalismo cartaceo

Associated Press, una delle agenzie di stampa più note e rispettate al mondo, ha fatto sapere che offrirà incentivi al licenziamento a un numero imprecisato di persone, con l’obiettivo di ridurre la propria dipendenza dal giornalismo cartaceo. Associated Press non diffonde pubblicamente i dati relativi ai propri dipendenti, che secondo una stima della società di consulenza Marketing and Media Alliance sarebbero circa 3.700, perciò non è nemmeno chiaro quante sarebbero quelli coinvolti. Julie Pace, vice presidente dell’agenzia, ha detto che lo scopo sarebbe di ridurre lo staff del 5 per cento circa.

Nel 2024 Associated Press aveva già annunciato l’eliminazione dell’8 per cento dei posti di lavoro per via delle difficoltà nel settore. In un comunicato diffuso lunedì ha detto che negli ultimi quattro anni i ricavi ottenuti attraverso i giornali tradizionali sono diminuiti del 25 per cento, e che adesso intende puntare sia sul videogiornalismo sia sullo sviluppo di altre fonti di reddito, «in particolare attraverso aziende che investono nell’intelligenza artificiale».

In una nota inviata ai dipendenti e vista da Reuters, Pace ha specificato che il piano per tagliare i posti di lavoro riguarderà perlopiù personale che si occupa di notizie negli Stati Uniti e una piccola parte di persone in altri uffici, sempre negli Stati Uniti.