Il centrocampista brasiliano Oscar si è ritirato dal calcio dopo che aveva avuto alcuni problemi cardiaci

Il centrocampista brasiliano Oscar dos Santos Emboaba Júnior, noto semplicemente come Oscar, si è ritirato dal calcio. Oscar ha 34 anni e gioca nel San Paolo, squadra in cui aveva esordito nel 2008. A novembre del 2025, durante un allenamento prima dell’inizio della stagione, Oscar era svenuto. In seguito aveva raccontato che il suo cuore si era fermato per due minuti e mezzo, e che i medici gli avevano praticato un massaggio cardiaco.

Il picco della carriera di Oscar è stato tra il 2012 e il 2017, quando giocò nel Chelsea. Ci arrivò tra grandi promesse che poi non furono del tutto mantenute, e Oscar non arrivò mai ai livelli di un altro grande centrocampista brasiliano a cui fu spesso paragonato, Kakà. Con il Chelsea vinse una Europa League e un campionato inglese, prima di trasferirsi alla squadra cinese dello Shanghai Port.