Nell’ultima settimana almeno 99 persone sono morte nelle alluvioni in Afghanistan

Nell’ultima settimana forti piogge hanno causato alluvioni e frane in Afghanistan, in particolare nella zona orientale del paese al confine con il Pakistan. Hafiz Mohammad Yusuf Hammad, portavoce dell’autorità nazionale per la gestione dei disastri, ha detto che le vittime accertate sono 99, ma le persone ferite sono centinaia, molte delle quali in gravi condizioni. La situazione si è aggravata negli ultimi due giorni, in cui sono morte 48 persone.

Le alluvioni hanno danneggiato circa cinquemila case e oltre 350 chilometri di strade, e hanno allagato centinaia di chilometri quadrati di campi coltivati. L’autorità per la gestione dei disastri stima che circa 8.500 famiglie abbiano subito danni. Squadre di soccorso e assistenza sono state mandate nelle zone più colpite dalle inondazioni per distribuire beni di prima necessità, soprattutto cibo.