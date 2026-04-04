Sulla maggior parte dei giornali di oggi l’apertura riguarda la visita in Arabia Saudita (che proseguirà oggi negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar) della presidente del Consiglio Meloni, che ha l’obiettivo di ottenere maggiori forniture energetiche per l’Italia. Altri giornali titolano sulle conseguenze della guerra in Medio Oriente sui dati economici dell’Italia, altri ancora aprono sull’aereo militare statunitense abbattuto ieri in Iran e sulle operazioni di ricerca di uno dei due piloti ancora disperso, mentre il secondo è stato recuperato dai militari degli Stati Uniti.