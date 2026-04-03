Sulla maggior parte dei giornali di oggi la notizia in apertura è la guerra in Medio Oriente, con il discorso alla nazione del presidente degli Stati Uniti Trump nel quale ha dato indicazioni confuse sulla prosecuzione della guerra, le preoccupazioni per le conseguenze sull’economia mondiale, e il razzo che ha colpito la principale base italiana della missione UNIFIL in Libano senza causare feriti. L’altra notizia su cui aprono alcuni giornali e molto presente su tutte le prime pagine sono le dimissioni del presidente della Federcalcio Gravina e del capo delegazione della Nazionale Buffon dopo l’eliminazione dell’Italia dai prossimi Mondiali maschili di calcio.