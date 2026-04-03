I bonifici ordinari fatti dal 2 al 6 aprile verranno accreditati dal 7 aprile (come avviene da molti anni nel periodo di Pasqua)

Il trasferimento di denaro con i bonifici bancari ordinari è sospeso dalle 18 del 2 aprile fino alla fine del 6 aprile per via della chiusura del sistema T2, la piattaforma gestita dalla Banca centrale europea che elabora i pagamenti elettronici. La chiusura non è per motivi di manutenzione, ma si verifica tutti gli anni, in occasione del giorno del Venerdì Santo e del Lunedì dell’Angelo, ovvero il giorno dopo Pasqua. In questo periodo sarà comunque possibile inviare denaro usando i bonifici istantanei.

La Banca d’Italia mercoledì ha diffuso un comunicato per spiegare che è una chiusura programmata e periodica, perché inizialmente erano circolate informazioni errate sulla questione.

Per via di questa chiusura tutti i bonifici ordinari che verranno eseguiti dalle 18 di giovedì 2 aprile fino a fine giornata del 6 aprile saranno registrati ma non saranno accreditati fino a martedì 7 aprile: significa che è possibile eseguire i pagamenti ma che il denaro non sarà accreditato sul conto della persona che lo riceve fino a martedì.

Chi avesse bisogno di fare pagamenti in questo periodo può eseguire i bonifici istantanei, la cui piattaforma TIPS resta attiva in questo periodo.

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