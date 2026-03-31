Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della guerra in Medio Oriente e delle nuove minacce all’Iran del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha detto di voler attaccare le infrastrutture petrolifere ed energetiche iraniane se non si sbloccheranno i negoziati, altri aprono sull’indagine sul ristorante di cui era socio l’ex sottosegretario alla Giustizia Delmastro, che secondo la procura veniva usato per il riciclaggio di denaro da parte della famiglia camorristica dei Senese. Altri ancora titolano sull’arresto a Perugia di un 17enne accusato di stare progettando una strage in una scuola insieme ad altri minorenni membri di gruppi online di matrice neonazista, la Stampa segue le trattative fra governo e imprese sugli aiuti economici per la transizione digitale ed energetica, il Giornale e il Tempo si occupano della vicenda dell’assistente della parlamentare europea Salis, e il Manifesto dell’introduzione da parte del parlamento israeliano della pena di morte per i palestinesi condannati per terrorismo. I giornali sportivi presentano la partita di stasera fra Italia e Bosnia, che deciderà quale delle due squadre si qualificherà ai prossimi Mondiali maschili di calcio.