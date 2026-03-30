Su tutti i giornali di oggi la notizia in apertura è il divieto da parte della polizia israeliana al cardinale Pizzaballa di raggiungere la basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, dove avrebbe dovuto celebrare la messa per la domenica delle Palme, e le reazioni internazionali, molto critiche rispetto al comportamento della polizia israeliana. Fa eccezione Libero, che si preoccupa di chi potrà essere il prossimo presidente della Repubblica, mentre i giornali sportivi festeggiano le vittorie di Antonelli nel Gran Premio del Giappone di Formula 1, di Bezzecchi nella MotoGP e di Sinner nel Masters 1000 di Miami di tennis.