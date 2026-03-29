Diversi quotidiani nazionali aprono parlando della grande manifestazione «No Kings» a Roma e del caso del controllo da parte della polizia sull’europarlamentare Ilaria Salis, poche ore prima del corteo. Altri, fra cui Repubblica e Corriere della Sera, si occupano della cena avvenuta fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i propri alleati, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, per discutere dei prossimi passi del governo dopo una serie di dimissioni, fra cui quella dell’ex ministra del Turismo Daniela Santanché. Il Sole 24 Ore titola sui tagli del governo al piano Transizione 5.0, mentre Avvenire sull’ultimo discorso di papa Leone XIV.