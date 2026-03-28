Sono state ritrovate le due barche messicane di cui si erano persi i contatti mentre portavano aiuti umanitari a Cuba

La marina messicana ha localizzato le due barche a vela di cui si erano perse le tracce negli ultimi giorni mentre erano in viaggio dal Messico a Cuba per portarvi aiuti umanitari. I membri dell’equipaggio stanno bene. La notizia è stata data da un portavoce di “Nuestra America Convoy”, un’associazione non governativa a cui le due barche aderiscono, creata per portare alla popolazione cubana beni di prima necessità come riso, farmaci, fagioli, latte in polvere.

Le due barche erano partite la settimana scorsa dall’Isola di Mujeres, nella parte orientale del Messico, e avevano un equipaggio di nove persone di varie nazionalità. Sarebbero dovute arrivare a Cuba tra il 24 e il 25 marzo, ma non c’erano state né conferme del loro arrivo, né altre comunicazioni. Per questo la marina messicana aveva avviato delle operazioni di ricerca e soccorso. Nuestra America Convoy ha detto che stanno proseguendo il loro viaggio verso l’Avana. Il motivo dell’interruzione delle comunicazioni non è stato chiarito.

Cuba sta vivendo una grave crisi economica ed energetica, che è peggiorata da quando a gennaio l’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha ordinato il blocco di ogni rifornimento di petrolio verso l’isola, minacciando sanzioni per i paesi che dovessero violarlo. Fra i beni già consegnati da Nuestra America Convoy ci sono anche biciclette e pannelli solari.