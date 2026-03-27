La marina messicana dice di aver perso i contatti con due barche a vela che portavano aiuti umanitari a Cuba

La marina messicana ha detto di aver avviato le operazioni di ricerca e soccorso nel mar dei Caraibi per individuare due barche a vela che erano dirette a Cuba per portare aiuti umanitari e di cui non si hanno più notizie.

Le due barche erano partite la settimana scorsa da Isla Mujeres, nella parte orientale del Messico, e avevano un equipaggio di nove persone di varie nazionalità. Sarebbero dovute arrivare a Cuba tra il 24 e il 25 marzo, ma non c’è stata alcuna conferma del loro arrivo e nemmeno altre comunicazioni.

Cuba sta vivendo una grave crisi economica ed energetica, causata dalla cattiva gestione politica e dallo stringente embargo statunitense. Da gennaio la situazione è peggiorata, con il blocco di ogni rifornimento di petrolio deciso dall’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump. Le barche facevano parte della “Nuestra America Convoy”, un’iniziativa non governativa per portare alla popolazione cubana beni di prima necessità come riso, farmaci, fagioli e latte in polvere.

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