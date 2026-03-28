Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo Masters 1000 di Miami

Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto contro il tedesco Alexander Zverev la semifinale del torneo Masters 1000 di Miami, negli Stati Uniti, e si è quindi qualificato per la finale, che sarà domenica alle 21 (ora italiana). Giocherà contro il ceco Jiri Lehecka, che è arrivato alla finale un po’ a sorpresa dato che è al 22esimo posto della classifica mondiale dei tennisti. Sinner, che si trova al secondo posto della classifica, è quindi molto favorito per la vittoria del torneo.

In semifinale Sinner ha battuto Zverev in due set, con il punteggio di 6-3, 7-6. È la settima vittoria consecutiva di Sinner contro Zverev, che è al quarto posto della classifica mondiale.

La categoria Masters 1000 è la più prestigiosa dopo i quattro tornei del Grande Slam. Domenica in finale Sinner proverà a fare il cosiddetto Sunshine double, espressione colloquiale che indica la vittoria nello stesso anno sia del torneo di Miami sia di quello di Indian Wells, un altro Masters 1000 che Sinner ha vinto due settimane fa.