La polizia francese ha arrestato un uomo che stava per innescare una bomba artigianale davanti alla sede di Bank of America a Parigi

Sabato alle 3.25 di mattina la polizia francese ha arrestato un uomo che stava tentando di accendere una bomba artigianale davanti alla sede di Parigi della banca Bank of America, che si trova in una zona centrale della città. Il giornale Le Parisien ha scritto che dopo essere stato arrestato l’uomo ha detto di essere stato reclutato da qualcuno sul social media Snapchat, di essere stato portato sul luogo con un’auto guidata da un’altra persona e di averlo fatto per un compenso di 600 euro. Non ha detto chi l’avrebbe reclutato, né con quali motivazioni. La procura antiterrorismo francese ha aperto un’indagine, e sta ancora cercando le altre persone coinvolte.

La banca è situata nell’ottavo arrondissement di Parigi, dove si trova anche l’Eliseo, la residenza ufficiale del presidente francese. La bomba che l’uomo stava cercando di accendere consisteva in un contenitore da cinque litri riempito di un liquido al momento non ancora identificato e circa 650 grammi di polvere esplosiva. L’uomo arrestato è molto giovane ed era già noto alla polizia per questioni legate alle sostanze stupefacenti. La bomba non è mai esplosa ed è stata affidata a un laboratorio specializzato della polizia francese. Bank of America è tra le più importanti banche degli Stati Uniti e ha vari uffici anche all’estero.