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L’ex primo ministro del Nepal è stato arrestato per la violenta repressione delle proteste di settembre

Sharma Oli (vestito di bianco, al centro) esce da una stazione di polizia di Katmandu dopo il suo arresto (Aryan Dhimal/ZUMA Press Wire)
Sharma Oli (vestito di bianco, al centro) esce da una stazione di polizia di Katmandu dopo il suo arresto (Aryan Dhimal/ZUMA Press Wire)

In Nepal è stato arrestato l’ex primo ministro Khadga Prasad Sharma Oli: è accusato di negligenza per non aver intrapreso azioni sufficienti a prevenire la violenta repressione delle proteste che a settembre lo costrinsero alle dimissioni, in cui vennero uccise 77 persone e ne vennero ferite oltre 2.400. Le proteste furono molto partecipate, soprattutto dai giovani, e per questo sono conosciute anche come “proteste della Gen Z” (cioè Generazione Z, le persone nate all’incirca fra il 1997 e il 2012). Per alcuni giorni bloccarono completamente diverse città del paese fra cui la capitale Katmandu, dove vennero incendiati il parlamento e altri importanti edifici governativi.

Il suo arresto arriva dopo due sviluppi significativi nella vicenda: giovedì un’apposita commissione d’inchiesta sulla repressione delle proteste aveva raccomandato l’arresto di Sharma Oli, del suo ministro dell’Interno e del capo della polizia, e venerdì si era insediato ufficialmente il nuovo primo ministro nepalese Balendra Shah, uno dei leader delle proteste e vincitore delle elezioni di marzo. Balendra Shah, esponente di un partito centrista, è un rapper che è stato sindaco di Katmandu e si è fatto portavoce delle richieste di rinnovamento politico presentate dai manifestanti.

Sharma Oli fa parte del Partito comunista del Nepal (marxista-leninista unificato), è in politica da decenni ed era stato primo ministro altre due volte: per questo era ampiamente visto come uno dei maggiori esponenti della vecchia classe politica, considerata da chi ha protestato corrotta e poco attenta alle richieste della popolazione. Dopo il suo arresto i suoi sostenitori hanno manifestato nelle strade di Katmandu.

– Leggi anche: Chi è Balendra Shah, l’ex rapper ed ex sindaco che governerà in Nepal

Tag: Khadga Prasad Sharma Oli-nepal

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