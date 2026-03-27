La Virtus Bologna ha esonerato il suo allenatore, Duško Ivanović

Venerdì la Virtus Bologna ha esonerato l’allenatore della squadra, Duško Ivanović. È una decisione un po’ sorprendente: con Ivanović la Virtus aveva vinto il campionato l’anno scorso; in quello in corso al momento è prima, e in generale la sua stagione non sta andando così male. Il nuovo allenatore sarà il serbo Nenad Jakovljević, che era già un assistente di Ivanović.

Ivanović, che è montenegrino e ha 68 anni, era allenatore della Virtus dal 2024. Si stanno facendo diverse ipotesi sulle ragioni per cui la società ha deciso di sostituirlo: una delle spiegazioni possibili è che per quanto la Virtus stia andando bene in Italia, sta facendo più fatica nell’Eurolega, cioè la massima competizione europea di pallacanestro, alla quale partecipano 20 tra le principali squadre europee. Al momento è quindicesima: a marzo ha perso quattro partite di seguito in pochi giorni, contro Real Madrid, Hapoel Tel Aviv, Partizan Belgrado e Olimpia Milano.